Чем кормят гостей ПМЭФ за 5000 рублей: фото меню

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

5 июня стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На мероприятие в Северной столице приедут гости из 139 стран, включая Россию.

Всем присутствующим на ПМЭФ предлагают взять комплексный обед за 4900 рублей. Каждый гость может выбрать один из четырех сетов. В один из комплексных обедов входят уха из форели, каре ягненка и филе морского карася.

В других вариантах меню представлены следующие блюда: рукола с телятиной под соусом из тунца, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, тыквенный крем-суп с крабом, каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав, филе морского карася с овощным жульеном, филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов, говяжий бульон с расстегаем, филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом.

Если человек не ест мясо, то может приобрести вегетарианский вариант: суп-пюре из тыквы, стейк из баклажана и картофель с жареными вешенками.

На десерт гостям предлагают наполеон, кокосовое крем-брюле или медовик со свежими ягодами.

Кроме того, гостям инвестиционного ресторана «Кубань» предлагают кубанский борщ за 900 рублей и ростбиф из кубанского бычка за 2000 рублей. В меню также можно найти уху из черноморской рыбы за 1100 рублей и сэндвич с адлерским лососем.

Снимки меню смотрите в фотогалерее NEWS.ru.