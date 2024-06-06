Названы лучшие продукты для набора мышечной массы Гастроэнтеролог Тимощенко: мышечный рост лучше всего обеспечивают яйца и мясо

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Лучшими продуктами для набора мышечной массы являются яйца, молочные продукты, рыба, любое мясо и бобовые, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Медик отметила, что спортсменам подойдут крупы, например гречневая, овсяная и кукурузная.

Для роста мышц необходимо достаточное количество белка. Лучшими белковыми продуктами являются яйца, молочные продукты, рыба и морепродукты — самый легкоусвояемый белок. Любое мясо, но лучше птицу, красное не стоит употреблять чаще двух раз в неделю. Крупы — гречневая, кукурузная, овсяная. Бобовые, а также рис, — заявила Тимощенко.

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