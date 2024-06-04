Квас или кефир — что лучше? Диетолог назвала рецепт окрошки для худеющих

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Споры о том, чем лучше заправлять окрошку — квасом или кефиром, идут давно. Приверженцы разных заправок находят много причин, чтобы отдать предпочтение именно своему варианту. Какая заправка подойдет для худеющих лучше всего, рассказала диетолог Марина Хоркавая.

На Руси изначально делали окрошку на хлебном квасе, поэтому такой вариант считается традиционным. Однако современный магазинный квас сильно отличается от того, что было раньше. По словам диетолога, окрошка на квасе стимулирует метаболизм и стабилизирует сердечную деятельность, но может быть вредной для фигуры.

Окрошка на квасе стимулирует метаболизм, стабилизирует сердечную деятельность, а дрожжи могут помочь в предупреждении образования гнойников. Квас вместе с картофелем повышают аппетит, поэтому тем, кто худеет, стоит избегать окрошку, — сказала Хоркавая.

При этом калорийность традиционной окрошки невысокая. Все зависит от ингредиентов. Главное, не брать жирную колбасу.

С жирной колбасой будет выше, но если вы любите блюдо с кефиром, то все будет зависеть от жирности кисломолочного продукта, — добавила диетолог.

Окрошка на кефире содержит много кальция и витамины группы B, которые положительно влияют на состояние кожи, волос и нервной системы. При этом она нормализует усвояемость пищи и нормализует обмен веществ, передают «Известия».

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что одним из самых вредных продуктов для окрошки является колбаса. По его словам, ее можно заменить отварным мясом курицы или говядины.