Диетолог назвал самые вредные продукты для окрошки Диетолог Гинзбург назвал колбасу и квас самыми вредными продуктами для окрошки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одним из самых вредных продуктов для окрошки является колбаса, рассказал NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, ее можно заменить отварным мясом курицы или говядины. Он также посоветовал готовить холодный суп на кефире вместо кваса, так как многие производители стали добавлять в него слишком много сахара.

Окрошку некоторые готовят на кефире, кто-то на квасе. Кефир, конечно, полезнее. Квас тоже достаточно неплохой пробиотический напиток, ферментированный, содержащий полезные бактерии. Однако в последнее время производители делают его слишком сладким. И получается, что квас становится источником жидких сахаров, а злоупотребление сахаром, как известно, отражается на здоровье. Поэтому стоит отдавать предпочтение не сладкому квасу либо готовить его самому. Еще одним неполезным продуктом является колбаса. Лучше заменить ее на отварное мясо курицы или говядины, — сказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что в окрошку также иногда добавляют сметану или майонез, однако эти ингредиенты не несут никакой пользы. По его словам, самыми полезными продуктами являются яйца, овощи и зелень.

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, что окрошку можно есть несколько раз в неделю. По ее словам, при этом блюдо нужно делать каждый раз непосредственно перед приемом пищи. Врач пояснила, что это поможет предотвратить пищевые отравления.