Кабачки в томате — пикантная заготовка на зиму! Палочка-выручалочка

Кабачки в томатном соусе — пикантная заготовка на зиму! Эта ароматная закуска станет настоящей палочкой-выручалочкой в ваших зимних запасах! Нежные кабачки в пряном томатном соусе с нотками чеснока и перца идеально дополнят мясные блюда, гарниры или просто подойдут к свежему хлебу.

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг (молодые можно с кожурой)

Красный сладкий перец — 6 шт.

Острый перец — 1 шт. (по желанию)

Чеснок — 2 головки

Помидоры — 500 г

Подсолнечное масло — 200 мл

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 100 г

Соль — 1 ст. л. (корректируйте по вкусу)

Приготовление

Подготовка овощей. Кабачки нарежьте кубиками, кольцами или полукольцами (толщина ~1 см). Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Приготовление соуса. В глубокой кастрюле смешайте томатную массу, масло, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, варите 5 минут на среднем огне, помешивая. Тушение кабачков. Добавьте кабачки, аккуратно перемешайте. После закипания убавьте огонь и тушите 20 минут (кабачки должны стать мягкими, но не разваренными). Закатка. Горячую закуску разложите по стерильным банкам, сразу закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.