Кабачки в томате — пикантная заготовка на зиму! Палочка-выручалочка

Кабачки в томатном соусе — пикантная заготовка на зиму! Эта ароматная закуска станет настоящей палочкой-выручалочкой в ваших зимних запасах! Нежные кабачки в пряном томатном соусе с нотками чеснока и перца идеально дополнят мясные блюда, гарниры или просто подойдут к свежему хлебу.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 кг (молодые можно с кожурой)
- Красный сладкий перец — 6 шт.
- Острый перец — 1 шт. (по желанию)
- Чеснок — 2 головки
- Помидоры — 500 г
- Подсолнечное масло — 200 мл
- Уксус 9% — 100 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 1 ст. л. (корректируйте по вкусу)
Приготовление
- Подготовка овощей. Кабачки нарежьте кубиками, кольцами или полукольцами (толщина ~1 см). Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
- Приготовление соуса. В глубокой кастрюле смешайте томатную массу, масло, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, варите 5 минут на среднем огне, помешивая.
- Тушение кабачков. Добавьте кабачки, аккуратно перемешайте. После закипания убавьте огонь и тушите 20 минут (кабачки должны стать мягкими, но не разваренными).
- Закатка. Горячую закуску разложите по стерильным банкам, сразу закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.