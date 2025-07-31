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31 июля 2025 в 12:00

Кабачки в томате — пикантная заготовка на зиму! Палочка-выручалочка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки в томатном соусе — пикантная заготовка на зиму! Эта ароматная закуска станет настоящей палочкой-выручалочкой в ваших зимних запасах! Нежные кабачки в пряном томатном соусе с нотками чеснока и перца идеально дополнят мясные блюда, гарниры или просто подойдут к свежему хлебу.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 кг (молодые можно с кожурой)
  • Красный сладкий перец — 6 шт.
  • Острый перец — 1 шт. (по желанию)
  • Чеснок — 2 головки
  • Помидоры — 500 г
  • Подсолнечное масло — 200 мл
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 1 ст. л. (корректируйте по вкусу)

Приготовление

  1. Подготовка овощей. Кабачки нарежьте кубиками, кольцами или полукольцами (толщина ~1 см). Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
  2. Приготовление соуса. В глубокой кастрюле смешайте томатную массу, масло, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, варите 5 минут на среднем огне, помешивая.
  3. Тушение кабачков. Добавьте кабачки, аккуратно перемешайте. После закипания убавьте огонь и тушите 20 минут (кабачки должны стать мягкими, но не разваренными).
  4. Закатка. Горячую закуску разложите по стерильным банкам, сразу закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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кабачки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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