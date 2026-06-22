Измельчаю орехи в блендере — через 10 минут шоколадные шарики в холодильнике: вкуснее трюфелей и без химии

Измельчаю орехи в блендере — через 10 минут шоколадные шарики в холодильнике: вкуснее трюфелей и без химии

Беру шоколад, орехи и финики — и за 10 минут без выпечки готовлю домашние конфеты, которые вкуснее «Планеты». Орехи измельчаю, добавляю овсянку и мелко нарезанные финики, перетираю блендером до однородной массы, смешиваю с тертым темным шоколадом и щепоткой соли, скатываю шарики — и в холодильник. Никаких сложных техник, никакой возни с термометром — только блендер, миска и 10 минут.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенные шоколадные конфеты с хрустящими орехами, сладкими финиками и легкой соленой ноткой — тают во рту, а за столом за них настоящая драка.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кешью (или любых орехов), 3/4 стакана фиников без косточек, 1/4 стакана овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 100 г темного шоколада, щепотка соли. Орехи измельчите в блендере до крошки. Добавьте овсянку и нарезанные финики, продолжайте взбивать до однородной массы. Натрите шоколад на мелкой терке, смешайте с орехово-финиковой массой, добавьте соль. Смочите руки водой, скатайте небольшие шарики. Уберите в холодильник на 30 минут для стабилизации. Конфеты готовы — можно обвалять их в какао, кокосе или ореховой крошке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти конфеты из шоколада и орехов. Даже те, кто не любит финики, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо кешью можно взять грецкие орехи — вкус станет более терпким. Находка, а не рецепт.

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