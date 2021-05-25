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Инженера таганрогского водоканала арестовали после гибели 11 рабочих

14:11, 25 мая 2021
Фото: surnd/vk.com

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главного инженера водоканала Таганрога Юрия Полякова по делу о гибели 11 рабочих на очистных сооружениях. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе инстанции.

Мужчина будет находиться под стражей до 20 июля.

Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля, — рассказали в суде.

ЧП произошло на очистных сооружениях в поcёлке Дмитриадовка Ростовской области. Погибли 11 человек, ещё семеро пострадали. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном.

СК возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в Главное следственное управление СКР. Роструд считает происшествие групповым несчастным случаем на производстве.

Губернатор региона Юрий Голубев рассказал, что семьям погибших из областного бюджета выплатят по миллиону рублей, а семьям пострадавших — от 200 тысяч до 400 тысяч в зависимости от степени тяжести состояния пациентов.

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