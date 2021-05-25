Инженера таганрогского водоканала арестовали после гибели 11 рабочих

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Вячеслав Оглоблин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин уверен, что Россия остаётся «последним островом» демократии и свободы в мире. Такое мнение он высказал в ходе обсуждения законопроекта об ограничении права избираться для людей, причастных к деятельности организаций, признанных экстремистскими или поддержавших их деятельность.

Заявление Володин сделал после критики документа со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова. Это последний остров демократии и свободы. И мы на этом острове. <...> А вот как мы будем...