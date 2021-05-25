Инженера таганрогского водоканала арестовали после гибели 11 рабочих

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главного инженера водоканала Таганрога Юрия Полякова по делу о гибели 11 рабочих на очистных сооружениях. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе инстанции.
Мужчина
Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля, — рассказали в суде.
ЧП произошло на очистных сооружениях в поcёлке Дмитриадовка Ростовской области. Погибли 11 человек, ещё семеро пострадали. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном.
СК возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в Главное следственное управление СКР. Роструд считает происшествие групповым несчастным случаем на производстве.
Губернатор региона Юрий Голубев рассказал, что семьям погибших из областного бюджета выплатят по миллиону рублей, а семьям пострадавших — от 200 тысяч до 400 тысяч в зависимости от степени тяжести состояния пациентов.