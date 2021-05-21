Число погибших под Таганрогом рабочих выросло до 11

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Ещё один человек, который пострадал при аварии на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице, сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

Один человек скончался в больнице, — сказал Лисицкий.

Таким образом, число погибших выросло до 11.

Ранее власти Ростовской области объявили 22 мая днём траура по рабочим, которые погибли в посёлке Дмитриадовка. Губернатор региона Юрий Голубев отметил, что семьям погибших из областного бюджета выплатят по миллиону рублей, а семьям пострадавших — от 200 тысяч до 400 тысяч в зависимости от степени тяжести состояния пациентов.

Трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка в Ростовской области. Погибли 10 человек, ещё пятеро находились в реанимации. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном. В администрации Таганрога заявили, что на место случившегося выехали экстренные службы и местные чиновники.

СК уже возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в главное следственное управление СКР.