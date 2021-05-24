Роструд назвал гибель 11 рабочих в Таганроге несчастным случаем

Фото: СУ СК России по Ростовской области/vk.com

В Краснодаре задержали россиянина, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя 15-летними девочками. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии правоохранительных органов, в воскресенье, 23 мая, 46-летний мужчина встретил на Симферопольской улице краевого центра двух 15-летних девочек. Угрожая применением насилия, он заставил несовершеннолетних пройти на территорию детсада, где...