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Происшествия

Роструд назвал гибель 11 рабочих в Таганроге несчастным случаем

18:36, 24 мая 2021
Фото: СУ СК России по Ростовской области/vk.com

Роструд завершил предварительное расследование гибели 11 работников водоканала Таганрога. В ведомстве сочли происшествие групповым несчастным случаем на производстве, сообщает «Интерфакс».

Мы завершили предварительное расследование, в ходе которого установлено, что все погибшие и пострадавшие работники находились при исполнении трудовых обязанностей в момент происшествия. По результатам чего комиссия квалифицировала данный случай как несчастный случай на производстве, — приводятся в сообщении слова руководителя Роструда Михаила Иванкова.

В ведомстве приняли решение о cтраховых выплатах пострадавшим и семьям погибших. Необходимые документы направлены в Фонд социального страхования (ФСС).

Расcледование происшествия продолжается под личным контролем главного государственного инспектора труда России, руководителя Роcтруда Иванкова.

Трагедия произошла на очистных сооружениях в поcёлке Дмитриадовка Ростовской области. Погибли 11 человек, ещё семеро пострадали. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном.

СК возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в Главное следственное управление СКР.

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