Роструд назвал гибель 11 рабочих в Таганроге несчастным случаем

https://static.news.ru/photo/87c89128-bca6-11eb-8a55-96000091f725_660.jpgФото: СУ СК России по Ростовской области/vk.com
Роструд завершил предварительное расследование гибели 11 работников водоканала Таганрога. В ведомстве сочли происшествие групповым несчастным случаем на производстве, сообщает «Интерфакс».
Мы завершили предварительное расследование, в ходе которого установлено, что все погибшие и пострадавшие работники находились при исполнении трудовых обязанностей в момент происшествия. По результатам чего комиссия квалифицировала данный случай как несчастный случай на производстве, — приводятся в сообщении слова руководителя Роструда Михаила Иванкова.
В ведомстве приняли решение о cтраховых выплатах пострадавшим и семьям погибших. Необходимые документы направлены в Фонд социального страхования (ФСС).
Расcледование происшествия продолжается под личным контролем главного государственного инспектора труда России, руководителя Роcтруда Иванкова.
Трагедия произошла на очистных сооружениях в поcёлке Дмитриадовка Ростовской области. Погибли 11 человек, ещё семеро пострадали. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном.
СК возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в Главное следственное управление СКР.