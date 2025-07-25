Хрустящие жгутики с беконом – вкуснее чипсов и сухариков! Закусочные палочки из слоёного дрожжевого теста с беконом — простой и быстрый рецепт для вкусного перекуса или праздничного стола. Тесто раскатываем, нарезаем полосками, кладём бекон, скручиваем жгутиками и выпекаем до хруста и аппетитного аромата.

Ингредиенты

Тесто слоёное дрожжевое — 250 г

Бекон — 120 г

Мука — 1 ст. ложка

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Яйцо — 1 шт. для смазывания

Приготовление

Достаньте тесто из морозильника заранее. Разрежьте бекон вдоль пополам на узкие полоски. Посыпьте мукой рабочую поверхность, слегка раскатайте тесто. Нарежьте тесто на прямоугольники по размеру полосок бекона. Посолите и поперчите тесто. Выложите на каждый кусочек теста по полоске бекона. Сверните каждый кусочек с беконом в жгут и выложите на противень, застеленный пергаментом. Оставьте на 20 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Взбейте яйцо и смажьте палочки. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки.

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