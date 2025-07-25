Хрустящие жгутики с беконом – вкуснее чипсов и сухариков! Закусочные палочки из слоёного дрожжевого теста с беконом — простой и быстрый рецепт для вкусного перекуса или праздничного стола. Тесто раскатываем, нарезаем полосками, кладём бекон, скручиваем жгутиками и выпекаем до хруста и аппетитного аромата.
Ингредиенты
- Тесто слоёное дрожжевое — 250 г
- Бекон — 120 г
- Мука — 1 ст. ложка
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Яйцо — 1 шт. для смазывания
Приготовление
- Достаньте тесто из морозильника заранее. Разрежьте бекон вдоль пополам на узкие полоски. Посыпьте мукой рабочую поверхность, слегка раскатайте тесто. Нарежьте тесто на прямоугольники по размеру полосок бекона. Посолите и поперчите тесто. Выложите на каждый кусочек теста по полоске бекона.
- Сверните каждый кусочек с беконом в жгут и выложите на противень, застеленный пергаментом. Оставьте на 20 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Взбейте яйцо и смажьте палочки. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки.
Ранее мы делились рецептом кабачковых рулетиков с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.