Готовлю за час — хватает на месяц! Домашний рецепт мармелада с черносливом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим домашний мармелад из чернослива — полезное лакомство без химии! Этот мармелад станет любимым десертом для тех, кто заботится о здоровье, но не хочет отказываться от сладкого. Натуральный, с насыщенным вкусом и полезной клетчаткой — он гораздо лучше магазинных аналогов!

Промойте 300 г мягкого чернослива, удалите косточки и залейте 200 мл горячей воды на 15 минут. Затем взбейте блендером до однородности. Добавьте 2 ст. л. мёда, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ч. л. агар-агара, тщательно перемешайте.

Перелейте массу в кастрюлю, доведите до кипения и варите 5–7 минут на слабом огне, постоянно помешивая. Разлейте в силиконовые формочки или небольшой лоток, оставьте при комнатной температуре на два часа, затем уберите в холодильник еще на четыре часа.

Готовый мармелад легко вынимается из форм. Для красоты обваляйте кусочки в кокосовой стружке или какао-порошке. Храните в холодильнике до семи дней — если, конечно, он так долго задержится у вас на кухне!

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