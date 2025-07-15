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15 июля 2025 в 19:07

Готовлю, пока сезон кабачков! Воздушная запеканка на ужин или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рисовая запеканка с кабачками и помидорами — летнее блюдо с аппетитной корочкой! Эта лёгкая запеканка сочетает нежность отварного риса с сочностью сезонных овощей. Идеальный вариант для полезного ужина или сытного гарнира. Готовится просто, но получается удивительно ароматной благодаря запечённым помидорам и золотистой сырной корочке (по желанию).

Отварите 120 г риса в 240 мл подсоленной воды до готовности. 160 г молодых кабачков нарежьте тонкими кружочками, 150 г помидоров — дольками. Обжарьте кабачки 3–4 минуты на среднем огне. В форму для запекания выложите слоями: рис, кабачки, помидоры. Повторите слои, слегка посолив и поперчив каждый.

Запекайте 25–30 минут при 180 °C. Для хрустящей корочки за 10 минут до готовности посыпьте тёртым сыром (по желанию). Совет: для пикантности добавьте между слоями рубленый чеснок или прованские травы. Подавайте горячей, украсив свежим базиликом. Блюдо хорошо и в холодном виде — идеально для пикника.

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ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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