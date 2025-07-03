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03 июля 2025 в 13:00

Готовлю час — всю зиму наслаждаюсь вкусом! Зеленый соус — просто и полезно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый соус на зиму — кубики ароматного лета! Представьте: середина зимы, за окном снег, а вы добавляете в горячее блюдо кубик этого яркого соуса — и сразу чувствуете вкус свежей зелени! Этот рецепт — идеальный способ сохранить летние ароматы. Соус подойдет к мясу, рыбе, супам и даже к простой яичнице, превращая обычные блюда в кулинарные шедевры.

Для приготовления тщательно промойте 200 г зеленого лука, 50 г зелени молодого чеснока и 50 г петрушки. Обсушите зелень бумажным полотенцем — важно удалить лишнюю влагу. Измельчите все ингредиенты в блендере до состояния однородной пасты. Добавьте 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. меда, 1 ст. л. лимонного сока и 3 ст. л. растительного масла. Взбивайте еще 1–2 минуты, пока масса не станет полностью однородной.

Перелейте соус в формочки для льда или специальные силиконовые формы для заморозки. Уберите в морозилку на 4–5 часов до полного застывания. Затем переложите кубики в пакет или контейнер — так они займут меньше места.

Зимой эти ароматные кубики станут вашим секретным оружием на кухне! Достаточно бросить один в горячее блюдо за пару минут до готовности — и вкус моментально преобразится.

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домашние заготовки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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