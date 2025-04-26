Куриные крылья на мангале превращают любую встречу на природе в настоящий гастрономический праздник. Хрустящая корочка, аромат дыма и приятное послевкусие от пикантного маринада — всего этого можно добиться, следуя простому пошаговому рецепту от NEWS.ru.
Самое приятное — готовятся куриные крылья на мангале быстро, не требуют особых навыков, а результат неизменно радует всех.
Для готовки вам понадобится
Крылышки — 1,5 кг
Чесночные дольки — 4 шт.
Соевый соус — 60 мл
Мед — 30 г
Паприка — чайная ложка с горкой
Острый перец — по вкусу
Лимонный сок — столовая ложка
Растительное масло — 30 мл
Способ приготовления
- В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок, паприку, острый перец, лимонный сок и масло.
- Выложите крылья в маринад, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Накройте и уберите в холод на пару часов.
- Разогрейте угли до умеренного жара. Держим крылья на решетке, регулярно переворачивая, около 25 минут. Следите, чтобы мясо не сгорело, так как мед в маринаде может быстро карамелизоваться.
Также предлагаем приготовить классические сырники на 1000 калорий.
Читайте также:
Тыквенный суп в мультиварке: простой рецепт осеннего блюда
Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Творожная запеканка без муки с манкой: очень просто и очень вкусно!
Шарлотка с яблоками в мультиварке: просто, быстро и вкусно
Рецепт из романа: сочные котлеты Онегина