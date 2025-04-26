Куриные крылья на мангале превращают любую встречу на природе в настоящий гастрономический праздник. Хрустящая корочка, аромат дыма и приятное послевкусие от пикантного маринада — всего этого можно добиться, следуя простому пошаговому рецепту от NEWS.ru.

Самое приятное — готовятся куриные крылья на мангале быстро, не требуют особых навыков, а результат неизменно радует всех.

Для готовки вам понадобится

Крылышки — 1,5 кг

Чесночные дольки — 4 шт.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ

Соевый соус — 60 мл

Мед — 30 г

Паприка — чайная ложка с горкой

Острый перец — по вкусу

Лимонный сок — столовая ложка

Растительное масло — 30 мл

Способ приготовления

  1. В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок, паприку, острый перец, лимонный сок и масло.
  2. Выложите крылья в маринад, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Накройте и уберите в холод на пару часов.
  3. Разогрейте угли до умеренного жара. Держим крылья на решетке, регулярно переворачивая, около 25 минут. Следите, чтобы мясо не сгорело, так как мед в маринаде может быстро карамелизоваться.

Также предлагаем приготовить классические сырники на 1000 калорий.

Читайте также:

Тыквенный суп в мультиварке: простой рецепт осеннего блюда

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Творожная запеканка без муки с манкой: очень просто и очень вкусно!

Шарлотка с яблоками в мультиварке: просто, быстро и вкусно

Рецепт из романа: сочные котлеты Онегина

 

 

 