Готовим кетчуп из кабачков: вы не отличите от магазинного — только вкуснее!

Готовим кетчуп из кабачков: вы не отличите от магазинного — только вкуснее!

Кетчуп из кабачков — это густой, ароматный соус с насыщенным томатным вкусом и легкой овощной сладостью, где кабачки придают нежную текстуру, а специи — пикантность.

Этот домашний кетчуп вы не отличите от магазинного, только он получается вкуснее и нежнее! Его можно есть с мясом, макаронами или использовать как основу для пиццы — соус хранится в холодильнике до шести месяцев.

Для приготовления нарежьте 1 кг молодых кабачков (очищать от кожуры не нужно), 500 г помидоров, 2 болгарских перца и 1 луковицу. Потушите овощи в кастрюле с 50 мл растительного масла 20 минут до мягкости. Добавьте 3 зубчика чеснока, 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 50 мл уксуса 9%, 1 ч. л. молотой паприки, щепотку черного перца и 2 ст. л. томатной пасты. Проварите еще 10 минут, затем измельчите блендером до однородности.

Протрите массу через сито, чтобы удалить семена, и снова доведите до кипения. Готовый кетчуп разлейте по стерильным банкам и закатайте. Вкус — сбалансированный, с яркой томатной основой, легкой кислинкой и сладковатым послевкусием.

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