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17 июля 2025 в 15:40

Готовим капусту как в садике: этот вкус вернет вас в детство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушеная капуста — простое и понятное блюдо, знакомое многим с детства. Она готовится на воде, с минимальным маслом и томатной пастой, поэтому подходит и для диетического питания, и для детского меню.

Если хотите вспомнить вкус тех самых обедов из детского сада или удивить детей полезным гарниром без всяких «химий», этот рецепт вам точно пригодится.

Ингредиенты

  • Белокочанная капуста — 500 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Сливочное масло — 10 г
  • Растительное масло — 20 г
  • Мука пшеничная — 10 г
  • Томатная паста — 20 г
  • Петрушка — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить тушеную капусту как в детском саду

  1. Нашинкуйте капусту тонкими полосками, сложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и отварите до полуготовности (пять — семь минут после закипания). Воду слейте.
  2. Морковь нарежьте соломкой, лук — мелко. Припустите их на сковороде со сливочным маслом и ложкой воды, пока не выпарится жидкость.
  3. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте ещё минуту на малом огне.
  4. На сухой горячей сковороде слегка подсушите муку. Затем размешайте её с водой (примерно 1:2).
  5. На сковороду с растительным маслом выложите капусту, добавьте обжаренные овощи, перемешайте и тушите 5–10 минут.
  6. Влейте разведённую муку, посолите и тушите до готовности.
  7. В конце добавьте рубленую петрушку, перемешайте и дайте блюду немного остыть.

Такой вариант получается нежным, с легкой кислинкой и той самой текстурой из детства. Попробуйте и убедитесь, что иногда возвращаться к проверенным классическим рецептам очень приятно.

Хотите удивить гостей нежной мясной нарезкой? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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