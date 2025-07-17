Готовим капусту как в садике: этот вкус вернет вас в детство

Тушеная капуста — простое и понятное блюдо, знакомое многим с детства. Она готовится на воде, с минимальным маслом и томатной пастой, поэтому подходит и для диетического питания, и для детского меню.
Если хотите вспомнить вкус тех самых обедов из детского сада или удивить детей полезным гарниром без всяких «химий», этот рецепт вам точно пригодится.
Ингредиенты
- Белокочанная капуста — 500 г
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Сливочное масло — 10 г
- Растительное масло — 20 г
- Мука пшеничная — 10 г
- Томатная паста — 20 г
- Петрушка — по вкусу
- Соль — по вкусу
Как приготовить тушеную капусту как в детском саду
- Нашинкуйте капусту тонкими полосками, сложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и отварите до полуготовности (пять — семь минут после закипания). Воду слейте.
- Морковь нарежьте соломкой, лук — мелко. Припустите их на сковороде со сливочным маслом и ложкой воды, пока не выпарится жидкость.
- Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте ещё минуту на малом огне.
- На сухой горячей сковороде слегка подсушите муку. Затем размешайте её с водой (примерно 1:2).
- На сковороду с растительным маслом выложите капусту, добавьте обжаренные овощи, перемешайте и тушите 5–10 минут.
- Влейте разведённую муку, посолите и тушите до готовности.
- В конце добавьте рубленую петрушку, перемешайте и дайте блюду немного остыть.
Такой вариант получается нежным, с легкой кислинкой и той самой текстурой из детства. Попробуйте и убедитесь, что иногда возвращаться к проверенным классическим рецептам очень приятно.
Хотите удивить гостей нежной мясной нарезкой? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки!