Готовим капусту как в садике: этот вкус вернет вас в детство

Готовим капусту как в садике: этот вкус вернет вас в детство

Тушеная капуста — простое и понятное блюдо, знакомое многим с детства. Она готовится на воде, с минимальным маслом и томатной пастой, поэтому подходит и для диетического питания, и для детского меню.

Если хотите вспомнить вкус тех самых обедов из детского сада или удивить детей полезным гарниром без всяких «химий», этот рецепт вам точно пригодится.

Ингредиенты

Белокочанная капуста — 500 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Сливочное масло — 10 г

Растительное масло — 20 г

Мука пшеничная — 10 г

Томатная паста — 20 г

Петрушка — по вкусу

Соль — по вкусу

Как приготовить тушеную капусту как в детском саду

Нашинкуйте капусту тонкими полосками, сложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и отварите до полуготовности (пять — семь минут после закипания). Воду слейте. Морковь нарежьте соломкой, лук — мелко. Припустите их на сковороде со сливочным маслом и ложкой воды, пока не выпарится жидкость. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте ещё минуту на малом огне. На сухой горячей сковороде слегка подсушите муку. Затем размешайте её с водой (примерно 1:2). На сковороду с растительным маслом выложите капусту, добавьте обжаренные овощи, перемешайте и тушите 5–10 минут. Влейте разведённую муку, посолите и тушите до готовности. В конце добавьте рубленую петрушку, перемешайте и дайте блюду немного остыть.

Такой вариант получается нежным, с легкой кислинкой и той самой текстурой из детства. Попробуйте и убедитесь, что иногда возвращаться к проверенным классическим рецептам очень приятно.

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