Готовим чкмерули — грузинский шедевр, который покорит вас ароматом чеснока и нежностью курицы в молочном соусе

Этот рецепт доказывает, что настоящая грузинская кухня — это не обилие ингредиентов, а мастерство их сочетания. Всего несколько шагов отделяют вас от ароматной курицы в чесночно-молочном соусе, которую подают в лучших ресторанах Тбилиси.

Что понадобится

Цыпленок (около 1 кг) - 1 шт., растительное масло - 3 ст. л., сливочное масло - 50 г, чеснок - 6-8 зубчиков, молоко - 200 мл, свежая кинза - 1 пучок, соль - по вкусу, свежемолотый перец - по вкусу, лаваш - для подачи.

Как готовлю

Цыпленка разрезаю вдоль грудки, раскрываю, как книжку, подрезаю и подворачиваю крылья. Посыпаю солью и перцем, накрываю пищевой плёнкой и аккуратно отбиваю кухонным молотком для равномерной толщины.

Разогреваю сковороду-гриль или обычную толстостенную сковороду с растительным маслом. Выкладываю цыпленка кожей вниз, сверху устанавливаю плоский гнёт (например, меньшую сковороду с грузом) и обжариваю на сильном огне до хрустящей золотистой корочки.

Переворачиваю и повторяю процесс с другой стороны. Готового цыпленка перекладываю на доску и разрезаю на порционные куски. В сотейнике растапливаю сливочное масло, добавляю пропущенный через пресс чеснок и слегка пассерую до появления аромата.

Вливаю молоко, довожу до лёгкого кипения и солю по вкусу. Опускаю в соус куски курицы и томлю на минимальном огне 7-10 минут, пока соус не загустеет, а курица не пропитается.

Подаю блюдо прямо в сотейнике или на подогретой тарелке, щедро посыпав рубленой кинзой, с тёплым лавашом для сбора ароматного соуса.

