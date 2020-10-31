Глава Подмосковья заявил об отсутствии влияния COVID на плановую медпомощь

https://static.news.ru/photo/f435ba72-1ba0-11eb-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пандемия коронавируса не влияет на оказание плановой медпомощи жителям Подмосковья. Об этом в интервью в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Московской области Андрей Воробьёв.

Мы не закрыли плановую помощь. Это критически важно, потому что мы боремся за жизни тех, у кого совершенно другие заболевания. Осенью у нас плановая помощь работает. Да, в напряжённом режиме, но работает, — отметил губернатор.

Воробьёв также подчеркнул, что в настоящее время в Московской области для заболевших коронавирусом выделены 14 тыс. коек, а через месяц фонд может увеличиться до 18–19 тыс. койко-мест.

Как сообщал NEWS.ru, в Подмосковье с 2 ноября вводится режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, люди именно этого возраста болеют «тяжелее и дольше».