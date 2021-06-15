ГИБДД бьётся за место на дороге: ведомству предрекают ликвидацию

Государственная инспекция безопасности дорожного движения может быть расформирована. Соответствующие обсуждения идут в кулуарах ведомства. Инсайдеры в региональных управлениях ГИБДД утверждают, что реформа неизбежна, но указывают — полного уничтожения структуры, скорее всего, не случится. Официально представители инспекции всё отрицают. Однако эксперты уже называют возможные варианты трансформации этой не самой любимой россиянами организации. NEWS.ru попытался выяснить, прикажет ли Госавтоинспекция долго жить и кто может занять её место.

Первые сигналы

Признаки поэтапного разрушения ГИБДД наблюдаются на протяжении последних лет. Одним из первых тревожных для ведомства сигналов стало массовое сокращение сотрудников — под него в начале 2018 года попали 10 тысяч человек. Все они являлись не гражданскими служащими, а именно сотрудниками МВД. Тогда же в министерстве объясняли это тем, что функции по фиксации нарушений правил дорожного движения были переданы другим органам исполнительной власти. При этом первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой приводил данные, согласно которым при росте за последние пять лет количества автомобилей в стране на 35% личный состав дорожно-патрульной службы сократился на 23%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Многотысячному сокращению предшествовало появление осенью 2017 года внутреннего приказа МВД, согласно которому на неопределённый срок полностью прекращался набор новых сотрудников в ГИБДД, а также перевод уже действующих в другие подразделения. В столичном профсоюзе работников полиции утверждают: массовые сокращения в автоинспекции обусловлены в первую очередь изменениями в самом ведомстве — дескать, оно за последние годы стало более технологичным.

Представитель одного из региональных управлений ГИБДД рассказал NEWS.ru, что «инспекция сама спилила сук, на котором сидела».

Можно вспомнить, что именно наше руководство всеми правдами и неправдами добивалось увеличения финансирования для закупки систем фото- и видеофиксации. В итоге именно массовое появление камер стало едва ли не главным аргументом в пользу поэтапного избавления от сотрудников. Вы можете проехать из одного региона в другой и не встретить ни одного инспектора на дороге, — пояснил собеседник издания.

Ослабление позиций ГИБДД действительно происходило поэтапно. Ещё до массовых сокращений само ведомство инициировало закрытие стационарных постов. В числе первых закрывать посты стали в Ульяновской области. Тогда в местной ГИБДД объясняли это тем, что «поступило указание оптимизировать структуру ДПС».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но и это не главное. Сегодня ведомство продолжает терять свои позиции, а главу ГИБДД генерала Черникова некоторые то ли в шутку, то ли всерьёз называют «председателем ликвидационной комиссии».

Реформировать нельзя оставить

Источники NEWS.ru в региональных управлениях инспекции говорят, что ведомство, похоже, действительно готовят к реформированию. Один из возможных сценариев — создание спецподразделения в структуре МВД, условная «дорожная полиция». Впрочем, и этот вариант отнюдь не единственный.

Сейчас нам всё чаще говорят, что инспекция в нынешнем виде существовать перестанет — дескать, случится очередная оптимизация и появится отдельная дорожная полиция. Новых людей на работу давно не принимают, действующие сотрудники очень боятся новых сокращений, — рассказывает инсайдер.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в разговоре с NEWS.ru соглашается: такой поворот событий представляется практически неизбежным.

Эту систему невозможно реформировать, её можно лишь снести до основания и построить заново. К сожалению, за долгие годы ГИБДД снискала имидж конторы, которую все боятся, которая не занимается защитой интересов граждан. По сути, инспекция превратилась в репрессивный орган, — отмечает Травин.

Сейчас, по его мнению, «взят курс на уничтожение ГИБДД в существующем виде». Эксперт говорит, что автоинспекцию за последние годы сильно «обобрали» — ведомство больше не занимается проведением технического осмотра автомобилей, не оформляет львиную долю ДТП. Подавляющее большинство нарушений регистрируется системами фото- и видеофиксации, операторами которых выступают сторонние коммерческие структуры. В Москве и ряде крупных городов регулирование «парковочного вопроса» стало прерогативой муниципальных структур. Также продолжается передача регистрационных функций другим организациям. Например, регистрационные знаки при покупке машины у дилера подчас можно оформить прямо в автосалоне. И даже проведение экзаменов на получение водительских удостоверений частично передали автошколам.

Встаёт законный вопрос: а что осталось у ГИБДД и требуется ли для этого отдельное ведомство? — задаётся вопросом Травин.

Отжать бизнес

Собеседники NEWS.ru в МВД вспоминают, что несколько лет назад главе ведомства Владимиру Колокольцеву предложили вариант — интегрировать сотрудников ГИБДД в состав патрульно-постовой службы (ППС). Говорят, что сначала министру идея понравилась и он вроде бы даже предварительно её поддержал. Но вскоре передумал, решив якобы, что коррупция, которой издавна «славится» ГИБДД, автоматически перетечёт в ряды ППС. В итоге есть риск, что постовая служба забудет о других своих полномочиях и будет сидеть в засаде на трассах.

О неизбежности изменений говорит и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. В нынешнем виде ГИБДД должна прекратить своё существование, объясняет он в беседе с NEWS.ru.

Должно быть создано отдельное министерство безопасности дорожного движения с широким спектром полномочий. В состав нового ведомства войдёт и дорожная полиция, перед которой следует поставить три основные задачи: предупреждение дорожно-транспортных происшествий, предупреждение тяжких последствий ДТП, а также борьба с пробками, — отметил Похмелкин.

Весь остальной функционал, в том числе приём экзаменов, регистрационные действия, проведение технического осмотра транспорта, будет реализован в рамках нового министерства, считает эксперт.

Между тем источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией в ГИБДД России, полагает, что ведомство не готово «самоликвидироваться».

Самоубиваться ГИБДД не намерена: напротив, готовится новый административный регламент. Уничтожение ведомства на руку тем, кто спит и видит, как забрать под себя внушительные финансовые потоки, проще говоря, «отжать» этот бизнес, — считает собеседник.

Речь идёт о том, что Госавтоинспекция продолжает оставаться администратором дорожных штрафов. Судите сами: ГИБДД в 2020 году вынесла штрафов на сумму в 117 млрд рублей, на 10% больше, нежели годом ранее, следует из официальной полицейской статистики. Больше всех должны заплатить водители в Москве — 23 млрд рублей. В топ-5, помимо столицы и Подмосковья, попали Татарстан (4,72 млрд рублей), Краснодарский край (4,06 млрд рублей), Свердловская область (3,7 млрд рублей). Большая часть штрафов оформлена благодаря системе фотофиксации. Однако, как говорят эксперты, зачастую в регионах компании, занимающиеся этим бизнесом, так или иначе аффилированы с ГИБДД.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в разговоре с NEWS.ru уточнил: если реформа службы будет продолжаться путём сокращения личного состава, ничем хорошим это не кончится: «Инспектор ДПС — единственный представитель силового блока, который может пресечь грубое нарушение правил дорожного движения. Передача полномочий ГИБДД органам исполнительной власти, как это предлагает Москва, категорически недопустима». Лысаков пояснил, что сейчас к работе с персональными данными допускаются не все офицеры МВД: «Можно представить, что начнёт твориться с этим массивом информации, когда к нему будут допущены люди, собранные с улицы».

Официально в инспекции не комментируют возможность радикальной реформы ведомства. Ранее заместитель начальника ГИБДД России генерал-майор полиции Владимир Кузин публично заявлял, что этот вопрос «не обсуждается».

По данным ВЦИОМа, полностью доверяют ГИБДД только 9% опрошенных, еще 43% скорее доверяют. Совсем не доверяет дорожным инспекторам 13% граждан.