Скрытый надзор: ГИБДД будет фиксировать разговор по телефону визуально

https://static.news.ru/photo/e900baa8-cb1d-11eb-90a1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: zelaomos.news

Разговоры водителей по телефону за рулём начнут отслеживать сотрудники ГИБДД при скрытом надзоре визуально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно, — рассказал Митрошин о том, как автоинспекторы будут отслеживать водителей с телефонами.

Проект приказа МВД России регламентирует порядок надзора за соблюдением ПДД. Сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговор по телефону за рулём в рамках скрытого досмотра на дорогах.

Ранее стало известно, что электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами предлагает создать Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Специалисты отмечают, что за последние шесть лет на территории Москвы среди лиц, попавших в дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения, около 8–9% до инцидента уже попадали в поле зрения наркологических служб.