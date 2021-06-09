16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

ГИБДД предлагает создать электронный медицинский реестр водителей

23:11, 09 июня 2021
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами предлагает создать Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Такие данные содержатся в информационно-аналитическом обзоре центра, с которым ознакомился ТАСС.

Существует необходимость создания электронного реестра медицинских заключений о допуске к управлению транспортным средством с постоянным исключением из него лиц, имеющих соответствующие противопоказания, — говорится в документе.

Специалисты отмечают, что за последние шесть лет на территории Москвы среди лиц, попавших в дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения, около 8–9% до инцидента уже попадали в поле зрения наркологических служб.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео