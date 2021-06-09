ГИБДД предлагает создать электронный медицинский реестр водителей

https://static.news.ru/photo/ec54c7be-ac44-11eb-a332-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами предлагает создать Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Такие данные содержатся в информационно-аналитическом обзоре центра, с которым ознакомился ТАСС.

Существует необходимость создания электронного реестра медицинских заключений о допуске к управлению транспортным средством с постоянным исключением из него лиц, имеющих соответствующие противопоказания, — говорится в документе.

Специалисты отмечают, что за последние шесть лет на территории Москвы среди лиц, попавших в дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения, около 8–9% до инцидента уже попадали в поле зрения наркологических служб.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.