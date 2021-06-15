Бизнес назвал риски при деофшоризации госзакупок

https://static.news.ru/photo/7330d322-cdbf-11eb-8d4b-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Председатель «Деловой России» и совладелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик заявил о рисках при принятии проекта закона об ужесточении требований по деофшоризации госзакупок. Соответствующее письмо он написал на имя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева. Его слова приводит «Коммерсант».

Автор письма уверен , что для значительного числа российских компаний требование будет неисполнимым. Поскольку процесс перехода акций сама компания не контролирует, для реализации условий ей придётся уходить с биржи или отказываться от участия в госзакупках. Это спровоцирует снижение конкуренции, из-за чего итоговая стоимость товаров и услуг для государства в условиях рыночной экономики возрастёт.

По мнению Жигарева, стоит смягчить проект, ограничив допуск к госзакупкам лишь для компаний с долей офшоров свыше 50% акций или уставного капитала.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что в качестве одного из вариантов мотивации бизнеса не уводить деньги в офшоры ведомство рассматривает повышение налога на прибыль с 20% до 25–30% для тех, кто злоупотребляет выкачкой капитала за границу.