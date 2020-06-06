Генетик объяснил, зачем Путину база геномов и генетические паспорта

https://static.news.ru/photo/296f9366-a7e8-11ea-98f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист Санкт-Петербурга по медицинской генетике Владислав Баранов прокомментировал создание Национальной базы генетической информации, разработать которую поручил президент Владимир Путин. По его словам, «коллекция геномов» нужна для профилактики заболеваний.

Я бы с удовольствием сам узнал, что за генетическую базу хотят создать и что туда будет включаться. Думаю, имеется в виду то, что сделано уже в Америке и практически сделано в Великобритании. Речь идёт о секвенировании генома всех жителей страны, — пояснил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, туда, предположительно, войдут коллекции геномов основных этнических групп, которые есть в России. Специалист отметил, что работа по расшифровке генома очень важна для определения здоровья людей и того круга заболеваний, которые они могут приобрести в процессе жизни.

Главное, это позволяет продумать пути профилактики этих заболеваний, — подытожил он.