«ФСБ будет обыскивать без суда»: что еще изменится в работе спецслужбы ФСБ опубликовала проект новой ведомственной инструкции по проведению обысков

Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ опубликовала проект новой ведомственной инструкции о проведении обысков. Согласно ему, сотрудникам ФСБ предлагается позволить «в исключительных случаях» не получать разрешения суда, а обходиться лишь мотивированным постановлением одного из руководителей ведомства. Однако как минимум с 2016 года в Уголовно-процессуальном кодексе существует норма о возможности проводить обыски без решения суда в случае, когда «дело не терпит отлагательств». Что нового предлагает в своем проекте ФСБ — в материале NEWS.ru.

Какие нововведения предлагает проект ФСБ

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он представляет собой внутренний административный регламент — инструкцию, которой должны будут следовать сотрудники ФСБ. Его обсуждение запланировано до 29 мая.

СМИ обратили внимание на пункт о возможности проводить обыск без разрешения суда «в случаях, которые не терпят отлагательств и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления». Согласно документу, в данном случае не нужно выходить с ходатайством в суд и дожидаться разрешения или отклонения заявления, а следует всего лишь уведомить судебный орган постфактум — в течение 24 часов с начала обыска. Сотрудники ФСБ в такой ситуации будут вправе ограничиться мотивированным постановлением «одного из руководителей органа безопасности».

Если дело не сочтут неотложным или связанным с особой опасностью для государства, процедура обыска остается стандартной: нужно обратиться в суд и получить соответствующее разрешение. Кроме того, принимая решение об обыске, следователи ФСБ должны обращать внимание на наличие данных о признаках преступления, о лицах, которые могли его совершить, и о событиях, угрожающих безопасности страны.

А кто теперь сможет быть понятым?

Наряду с этим новая инструкция предлагает разрешить силовикам изымать подозрительные предметы, которые были найдены во время обыска, но не относятся к уголовному делу. Таким предметом, например, может быть оружие, на хранение которого нет разрешения.

Отдельно в документе сказано про присутствие понятых. Ими могут стать двое совершеннолетних граждан при следующих условиях: они не должны быть заинтересованы в исходе дела, не должны быть родственниками или подчиненными сотрудников ФСБ, а также служащими силовых органов. Инструкция допускает проведение обыска без участия понятых, если он проходит «в труднодоступной местности» или угрожает здоровью или жизни людей.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Что изменится, если проект будет принят

Юристы отмечают, что опубликованный документ не вводит каких-либо кардинальных изменений. По словам адвоката Александра Пиховкина, 165-я статья УПК «Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия» уже позволяет проводить следственные действия в жилище без санкции суда — и речь там также идет о случаях, «не терпящих отлагательств».

«Статья 165 Уголовно-процессуального кодекса, который регулирует судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия, в своей части 5 говорит, что в исключительных случаях, когда производство обыска, допустим, в жилище или личного обыска „не терпит отлагательства“, то данные следственные действия могут производиться на основании постановления следователя, еще до получения судебного решения», — говорит он.

Адвокат поясняет, что на данный момент норма хоть и предполагает возможность провести «безотлагательный» обыск без разрешения суда, но все же впоследствии — в течение трех суток — следователь обязан обратиться в суд, а судья — решить, было ли постановление следователя об обыске законным или нет.

Важно понимать, обращает внимание Пиховкин, предлагает ли новая инструкция ФСБ отказаться от судебного контроля.

«Предлагается исключить необходимость получения этого судебного решения вовсе, если ситуация признается не терпящей отлагательств? Если это так, то по этой логике отпадёт необходимость вообще каким-либо образом легализовать данное решение следователя или дознавателя в суде, то есть не будет законодательного требования проверять его судебным решением. При этом, конечно же, из закона вымывался бы такой важный — склонный становиться формальным, но тем не менее важный — аспект, как судебный контроль за решением следственного органа», — считает он.

Возможность изымать предметы, не относящиеся к делу, но изъятые из гражданского оборота, фиксировать обыск на камеру, а также отказываться от участия понятых адвокат Пиховкин называет адекватной и оправданной. Нормы, касающиеся понятых и изъятия предметов «без специального разрешения», уже закреплены в законе. Использование видеофиксации, говорит юрист, не регулируется законом, однако «практика такая существует».

«Нет ничего страшного в том, чтобы действия правоохранителей, например при обыске, фиксировались на видео. Но важно, чтобы эти записи не транслировались по теле- или YouTube-каналам до вступления в силу обвинительного приговора суда», — уточняет он.

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Как отреагировали власти

Пресс-служба Совета Федерации приводит слова сенатора Андрея Клишаса, который не увидел новелл в инструкции ФСБ. Он отметил, что документ лишь закрепляет порядок действий при обследовании помещения, а большинство положений заимствованы из двух федеральных законов: «Об оперативно-разыскной деятельности» и «О федеральной службе безопасности».

«Хочу подчеркнуть, что громкие заголовки типа „ФСБ будет обыскивать без суда“ не имеют под собой оснований — разрешение в неотложных случаях обыскивать жилые помещения (как и осуществлять иные оперативно-разыскные мероприятия, требующие решения суда) с последующим уведомлением суда в течение 24 часов предусмотрено законом (статья 8 ФЗ „Об оперативно-разыскной деятельности“). В проекте приказа пункт является полной копией этого положения закона, которое к тому же являлось предметом рассмотрения Конституционного суда РФ», — утверждает он.

Клишас также добавил, что подобная инструкция уже существует, используется сотрудниками полиции с 2014 года и «не вызывает каких-либо вопросов».

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