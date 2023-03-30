В России ограничили выдачу лицензий на оружие Лицензию на оружие в России c 30 марта не будут выдавать подозреваемым или обвиняемым

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С 30 марта 2023 года лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений в России, не будут выдаваться лицензии на приобретение оружия. Федеральный закон, внесший изменения в закон «Об оружии» и другие законодательные акты РФ от 29 декабря 2022 года, вступил в силу.

Кроме того, закон запрещает выдачу лицензий на оружие лицам, освобожденным от уголовной ответственности судом с назначением судебного штрафа или иными основаниями, не предоставляющими право на реабилитацию в течение двух лет после вступления в законную силу решения суда.

Отказ в выдаче лицензии также может быть основан на заключении о наличии риска нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности в результате проверки полиции и (или) ФСБ.

Напомним, что по закону оружие вместе с боеприпасами можно хранить только в специальном сейфе по месту прописки. При этом представители Росгвардии могут проверить условия хранения оружия. Сделать это также может полиция, если владельца ствола подозревают в преступлении. При этом за отказ сотрудникам Росгвардии в проверке условий хранения оружия могут аннулировать лицензию.