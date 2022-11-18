В Росгвардии напомнили о правилах хранения оружия Росгвардия: оружие можно хранить только в специальном сейфе по месту прописки

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Оружие вместе с боеприпасами можно хранить только в специальном сейфе по месту прописки, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Росгвардию. При этом представители ведомства могут проверить условия хранения оружия. Сделать это также может полиция, если владельца ствола подозревают в преступлении. При этом за отказ сотрудникам Росгвардии в проверке условий хранения оружия могут аннулировать лицензию.

Огнестрельное оружие нельзя хранить в чужом помещении, так как в Росгвардии должны знать адрес его постоянной приписки. Уточняется, что члены спортивных клубов могут хранить стволы в специальных оружейных комнатах или на стрелково-стендовых объектах. В обычных домах они должны находиться в сейфах или металлических шкафах, которые должны соответствовать специальным требованиям, поэтому покупать их лучше в специализированных магазинах.

Представители Росгвардии могут проверить условия хранения оружия, если его владельцу нужно продлить или переоформить лицензию, если он купил новый «ствол» или ранее выявлялось нарушение требований к его хранению. Также владельца может проверить полиция при подозрении в совершении преступления. Также раз в пять лет может проводиться плановая проверка.

Правила получения лицензии на оружие ужесточили в 2022 году. Огнестрел теперь не смогут получить люди с двумя и более судимостями или те, кто был пойман за вождением в нетрезвом виде. Аннулировать лицензию теперь могут за ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, отказ контролирующим органам в доступе к месту его хранения, а также его непредъявление для осмотра.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии ранее задержали мужчину, который пришел в здание местного военкомата с травматическим пистолетом. Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он был доставлен в отделение полиции. Отмечается, что оружие принадлежало сожительнице злоумышленника. Она была привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.