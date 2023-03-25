Клишас призвал не реагировать на «ничтожные» решения МУС Клишас считает чрезмерной законодательную реакцию властей России на решение МУС

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал излишней законодательную реакцию российских властей на «ничтожные» решения Международного уголовного суда, передает ТАСС. По его мнению, МУС является фиктивным институтом, который не создает никаких правовых последствий для россиян. Так сенатор отреагировал на предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина запретить любую деятельность МУС в России на законодательном уровне.

МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней, — сказал Клишас.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение возмутительным и неприемлемым. Он добавил, что РФ не признает юрисдикцию этого суда и его решения считает «ничтожными».

Ранее Володин заявил, что любые нападки на Путина Москва расценивает как агрессию против России. Он также назвал решение МУС об аресте российского лидера истерикой Запада.