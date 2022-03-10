В спецоперации на Украине должны принимать участие только профессиональные военные, а не солдаты срочной службы, заявил президент Владимир Путин. Минобороны РФ признало единичные случаи попадания срочников в зону боевых действий. Однако в Комитете солдатских матерей России утверждали, что некоторые семьи жаловались на принуждение сыновей к подписанию контрактов. В Минобороны РФ сообщили, что эта информация не соответствует действительности. NEWS.ru уточнил у юриста по гражданским, арбитражным и административным делам Василия Воробьёва, как обезопасить себя срочникам, если они сталкиваются с нарушениями.

Заставить солдата-срочника заключить контракт невозможно, но можно уговорить, сказал юрист и объяснил, что контракт по сути является сделкой — это воля обеих сторон. Когда человек ставит подпись, поддаваясь уговорам, это всё равно считается его волеизъявлением. Таким образом вчерашние срочники могут попасть на Украину. Однако если в дело идут угрозы, то это правонарушение, и любая такая сделка не может быть действительной по закону.

Если человек подписывает контракт и у него есть возможность зафиксировать факт угрозы... если есть возможность записать на диктофон заключение контракта с непосредственным руководителем, то лучше постараться это сделать. И если получится, то в будущем любой контракт, заключённый в таком порядке (с нарушением закона. — NEWS.ru), может быть признан недействительным согласно статье 179 Гражданского кодекса РФ, либо статье 178 «Недействительность сделки, совершённой под влиянием существенного заблуждения», — сказал Воробьёв.

— Можно ли разорвать контракт в условиях боевых действий?

— Человек вправе расторгнуть контакт, но если он находится в условиях боевых действий и на территории, где происходят боевые действия, расторгнуть контракт нельзя. Защитить себя в этой ситуации сложно. Самый главный выход — не подписывать, если не собираешься ехать в зону боевых действий.

Александр Авилов/АГН «Москва»

— Если у человека есть доказательства, что его заставили подписать контракт, куда в первую очередь нужно обратиться?

— В суд, разумеется. Если нет возможности обратиться самому, можно через адвоката или человека по доверенности. Только суды могут признавать недействительной ту или иную сделку. Дело может рассматриваться месяцами. Суды быстро не идут. Если мы говорим о московских судах, то он может длиться четыре месяца.

— Где рассматриваются подобные дела?

— Это гражданские дела, но они рассматриваются, так как здесь военнослужащие, военными судами.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выяснить, каким образом в составе военного контингента, принимающего участие в спецоперации на Украине, появились солдаты-срочники. По указанию главы государства в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания, данного ещё до начала военной операции. Путин требовал исключить отправку солдат срочной службы на Украину, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин ранее рассказал NEWS.ru, что ответственным за отправку солдат-срочников в зону спецоперации может грозить уголовное наказание. Он выразил надежду, что данные военнослужащие получат статус ветерана боевых действий.