Активность мошенников на российском рынке труда обусловлена отсутствием сформировавшихся традиций и наивностью соискателей.
Почему россияне охотно ведутся на «разводки» мошенников на рынке труда, объяснил психолог, профессор Института дополнительного профессионального образования департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Андрей Зберовский.
По мнению психолога, на это есть три причины,
Если повар или продавец мечтает стать банковским менеджером или госслужащим, он заранее настроен заплатить кому угодно, лишь бы выиграть гонку за работу мечты, — сообщил Зберовский.
Ну и самое главное — стресс, который испытывают соискатели из провинции, которым нужно найти что-то и побыстрее, а то кончатся деньги и придётся возвращаться. Тут они и попадаются в сети мошенников.
Ранее NEWS.ru сообщил, что квоту на привлечение рабочей силы из-за рубежа в России могут начать устанавливать не ежегодно, а исходя из потребностей рынка труда.
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