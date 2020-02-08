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Активность мошенников на российском рынке труда обусловлена отсутствием сформировавшихся традиций и наивностью соискателей.

Почему россияне охотно ведутся на «разводки» мошенников на рынке труда, объяснил психолог, профессор Института дополнительного профессионального образования департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Андрей Зберовский.

По мнению психолога, на это есть три причины, пишет «Газета.ру». Во-первых, рынок труда ещё не сформировался, не устоялся, как, например, в Европе. Во-вторых, имеют место завышенные ожидания соискателей, готовых на всё ради хорошей вакансии, которой они явно не соответствуют, чем пользуются мошенники, предлагая платные стажировки и курсы.

Если повар или продавец мечтает стать банковским менеджером или госслужащим, он заранее настроен заплатить кому угодно, лишь бы выиграть гонку за работу мечты, — сообщил Зберовский.

Ну и самое главное — стресс, который испытывают соискатели из провинции, которым нужно найти что-то и побыстрее, а то кончатся деньги и придётся возвращаться. Тут они и попадаются в сети мошенников.

Ранее NEWS.ru сообщил, что квоту на привлечение рабочей силы из-за рубежа в России могут начать устанавливать не ежегодно, а исходя из потребностей рынка труда.