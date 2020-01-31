https://static.news.ru/photo/1757c42a-440e-11ea-bc79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квоту на привлечение рабочей сила из-за рубежа в РФ могут начать устанавливать не ежегодно, а исходя из потребностей рынка труда.

Как передаёт ТАСС, такое предложение вице-премьер Татьяна Голикова озвучила на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ. По её словам, новая схема квотирования позволит оперативнее реагировать на изменения ситуации на рынке труда.

Голикова также предложила предоставить дополнительные полномочия по привлечению иностранцев на рабочие места, невостребованные у российских граждан. Регионам могут дать право устанавливать лимиты на выдачу рабочих патентов на своей территории в зависимости от социально-экономических показателей. Голикова напомнила, что, по данным МВД, на 31 декабря 2019 года в России было более 2,3 млн иностранных работников, 1,5 млн из которых трудились на основании патента.

Татьяна Голикова ранее предложила премировать медицинских работников за выявление случаев онкологии на ранних стадиях, писал NEWS.ru.