Квоту на привлечение рабочей сила из-за рубежа в РФ могут начать устанавливать не ежегодно, а исходя из потребностей рынка труда.
Как
Голикова также предложила предоставить дополнительные полномочия по привлечению иностранцев на рабочие места, невостребованные у российских граждан. Регионам могут дать право устанавливать лимиты на выдачу рабочих патентов на своей территории в зависимости от социально-экономических показателей. Голикова напомнила, что, по данным МВД, на 31 декабря 2019 года в России было более 2,3 млн иностранных работников, 1,5 млн из которых трудились на основании патента.
Татьяна Голикова ранее предложила премировать медицинских работников за выявление случаев онкологии на ранних стадиях, писал NEWS.ru.
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