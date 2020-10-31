Эксперты назвали вредные привычки автомобилистов, убивающие мотор

https://static.news.ru/photo/74d295d0-1b7c-11eb-b970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Зачастую автолюбители не придают значение, казалось бы таким элементарным вещам, как прогрев двигателя и тем самым просто убивают свою машину. Специалисты напомнили о том, как не нужно делать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт своего авто.

Первой ошибкой собеседники журнала «За рулём» назвали экономию на запчастях и расходниках. Так, многие часто делают выбор в пользу дешёвой охлаждающей жидкости.

В большинстве случаев дешёвая жидкость равнозначна некачественной. Такая жидкость приводит к перегреву мотора, так как закипает раньше срока, — поясняют специалисты.

В любом автомобиле загустевшее масло ухудшает процесс смазки узлов трения. И не важно, старый автомобиль или новый. Эксперты предупреждают, что прогревать мотор просто необходимо, а особенно на морозе и не важно, автоматическая у вас коробка передач или механика.

Не менять масло и не следить за его уровнем не менее опасно для сердца авто. На встроенный датчик лучше не рассчитывать, так как к моменту, когда он загорится, у машины уже начнётся «масляное голодание».

Масло нужно регулярно, согласно указанному в сервисной книжке интервалу. А если пробеги небольшие, то раз в год, — говорится в статье.

Угробить мотор можно и попав в глубокую лужу. Если не повезёт, то вода попадёт в цилиндр на такте сжатия и тогда мотору точно придёт конец.

Ещё одна ошибка автолюбителей - мытьё двигателя. Иногда эта процедура приводит к тому, что он по-просту перестаёт заводится. Все уязвимые узлы под капотом нужно защитить все уязвимые узлы. Это означает отсоединить клемму аккумулятора, закрыть генератор и корпус воздушного фильтра. После процедуры нужно продуть все клеммы и контакты. Без крайней необходимости мыть двигатель не рекомендуется, а доверять этот процесс нужно проверенным специалистам.

Как писал NEWS.ru, большинство водителей в Москве говорят по телефону за рулём.



