Эксперты назвали самую распространённую причину пропуска работы в России

Граждане России чаще всего пропускают работу по причине визита к медицинскому специалисту. Об этом стало известно по итогам проведения опроса на соответствующую тему экспертами сервиса «Работа.ру».
Как выяснилось, 39% респондентов заявили, что чаще всего не выходили на работу именно из-за записи к доктору. Четверть участников опроса в качестве причины назвали родительские обязанности. Чаще всего под этим подразумевался поход к врачу с ребёнком или присмотр за детьми дома. Кроме того, у 19% респондентов причиной невыхода на работу становилось плохое самочувствие, а у 9% — ожидание на дом мастера или срочной доставки.
Как показал опрос, у трети участников исследования каждая десятая причина прогула была вымышленной. Однако по поводу половины причин начальство обманывает только 1% граждан, а о трети — 5%. Отмечается, что 58% опрошенных никогда не врут руководителям.
76% опрошенных никогда не врали начальству о своем самочувствии, чтобы остаться дома. 22% обманывали руководителей, говоря о плохом самочувствии, чтобы не пропустить работу, а 2% даже подделывали для этого больничный лист.
Опрос проводился в сентябре 2020 года среди 4600 респондентов старше 18 лет во всех округах России,
Как ранее писал NEWS.ru, доля российских компаний, которые после острой фазы вспышки коронавируса начали постепенно возвращать сотрудников с удалённой работы в офисы, в сентябре выросла до 83%, свидетельствуют данные исследования.
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