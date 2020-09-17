Эксперты назвали самую распространённую причину пропуска работы в России

https://static.news.ru/photo/8bf668fa-f8a8-11ea-b6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане России чаще всего пропускают работу по причине визита к медицинскому специалисту. Об этом стало известно по итогам проведения опроса на соответствующую тему экспертами сервиса «Работа.ру».

Как выяснилось, 39% респондентов заявили, что чаще всего не выходили на работу именно из-за записи к доктору. Четверть участников опроса в качестве причины назвали родительские обязанности. Чаще всего под этим подразумевался поход к врачу с ребёнком или присмотр за детьми дома. Кроме того, у 19% респондентов причиной невыхода на работу становилось плохое самочувствие, а у 9% — ожидание на дом мастера или срочной доставки.

Как показал опрос, у трети участников исследования каждая десятая причина прогула была вымышленной. Однако по поводу половины причин начальство обманывает только 1% граждан, а о трети — 5%. Отмечается, что 58% опрошенных никогда не врут руководителям.

76% опрошенных никогда не врали начальству о своем самочувствии, чтобы остаться дома. 22% обманывали руководителей, говоря о плохом самочувствии, чтобы не пропустить работу, а 2% даже подделывали для этого больничный лист.

Опрос проводился в сентябре 2020 года среди 4600 респондентов старше 18 лет во всех округах России, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, доля российских компаний, которые после острой фазы вспышки коронавируса начали постепенно возвращать сотрудников с удалённой работы в офисы, в сентябре выросла до 83%, свидетельствуют данные исследования.