Эксперт считает, что опасности возникновения дефицита продуктов нет

https://static.news.ru/photo/fd43ef0e-1ab4-11eb-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ажиотажного спроса на продукты и дефицита можно не опасаться. Об этом заявил руководитель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Таким образом он отреагировал на новости о том, что россияне вновь стали закупать продукты впрок. Об ажиотаже свидетельствуют опросы агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe. Согласно им, 20% респондентов начали покупать товары первой необходимости.

Опыт, который был весной, убедил нас, что несмотря на ажиотажный спрос, несмотря на какое-то эпизодическое отсутствие товаров, ретейл абсолютно справился с тем повышенным наплывом, — цитирует Павлова «Радио 1».

По его словам, то, что сейчас происходит — только жалкая копия того, что происходило весной. Более того, по его мнению, многие ещё не съели то, что закупили тогда.

Как писал NEWS.ru, москвичи обнаружили, что с полок аптек пропали ртутные термометры. Фармацевты предлагают электронные градусники, которые стоят не менее 400 рублей.

Согласно его информации, в 2014 году Россия подписала договор о запрете производства ртутьсодержащей продукции. Токсичные товары должны были исчезнуть с полок до 2020-го года.