Дроны в Курске, обстрелы под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 23 февраля

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

В Курске вечером 22 февраля работала ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. В это же время пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что над территорией субъекта перехвачены БПЛА ВСУ. Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил о попытке ВСУ атаковать регион. О том, какие еще регионы подверглись атаке, — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Брянской области

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, рассказал накануне губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Суражского района.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил он.

Позднее в Минобороны заявили, что над территорией региона был уничтожен БПЛА ВСУ.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Как ВСУ пытались атаковать Курскую область

В Курске работает ПВО, сообщил утром 23 февраля в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Пресс-служба Минобороны РФ позже уточнила, что над территорией Курской области сбили два украинских беспилотника.

«Около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в МО.

Кроме того, 20 февраля ВСУ обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области, рассказал губернатор. По его словам, прилеты снарядов зафиксировали в четырех населенных пунктах. Так, в селе Гоголевка боеприпас попал в ангар частного предприятия, были повреждены трактора и автомобиль. На хуторе Олешня были повреждены ЛЭП и частный дом. Кроме того, вследствие атаки было частично обесточено село Троицкое, где в четырех домовладениях выбило окна, сообщал Старовойт. Также под обстрел попало село Гордеевка.

Пожилую женщину вынесли из горящего здания в Горловке

В городе Горловке в Донецкой Народной Республике пожарные потушили факельное горение газовой трубы из-за обстрела ВСУ 23 февраля, сообщило МЧС России. Спасатели на руках вынесли пожилую жительницу из частного дома.

«Пожарные ведомства вынесли из дома 69-летнюю пострадавшую и передали врачам. Возгорание газовой трубы произошло возле частного дома в Донецкой Народной Республике», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС России охладили стены и крышу жилья от теплового воздействия. Благодаря этому дом не загорелся.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

23 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня, пострадали мирные жители. По данным СЦКК, украинские войска выпустили 10 снарядов. Тип РСЗО не уточнялся. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВСУ не оставляют в покое Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику попыток ВСУ атаковать территорию субъекта за последние 24 часа.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка — восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — заявил Гладков.

По его информации, в Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства на два грузовых автомобиля, в результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Гладков уточнил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что в селе Козинка ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе рядом с продуктовым магазином, пострадавших нет, в магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

«Еще один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен. Обошлось без последствий. В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

По его словам, в Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 19 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два, по хутору Марьино — один минометный снаряд, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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