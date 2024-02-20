Стало известно, планируют ли страны НАТО нанести ракетный удар по России Военэксперт Дандыкин развеял миф об ударах по России ракетами НАТО

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин усомнился в том, что постоянные попытки ВСУ атаковать территорию России беспилотниками, в том числе самолетного типа, могут быть с прокладыванием маршрутов для ракетного удара со стороны стран НАТО. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что Киев просто пытается запугать россиян или нанести удар по особо важным объектам.

Я не думаю, что постоянные попытки ВСУ атаковать территорию России беспилотниками, в том числе самолетного типа, связаны с прокладыванием маршрутов для гипотетического ракетного удара стран НАТО в РФ посредством Storm Shadow или Tomahawk. Во-первых, это вызовет соответствующий ответ со стороны России. Во-вторых, практически все системы ПВО и ПРО ВС России — мобильные. «Панцири», С-300, С-400, «Буки», «Торы» — отстрелялись и ушли, сменили дислокацию. Поэтому вряд ли расчеты всегда стоят в одном и том же месте, — заявил Дандыкин.

ВСУ в ночь на 17 февраля попытались провести масштабную атаку по объектам в России при помощи беспилотников. В общей сложности украинские военные задействовали 33 дрона. Российские средства ПВО уничтожили в Белгородской области четыре БПЛА, в Воронежской — четыре БПЛА, в Курской — один БПЛА, в Брянской — 18 БПЛА, в Калужской — шесть БПЛА.