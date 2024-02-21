Составлен список городов, которые могут перейти под контроль РФ в 2024 году Матвийчук: Харьков и Запорожье могут перейти под контроль РФ в 2024 году

Николаев, Харьков и Запорожье могут перейти под контроль российской армии в 2024 году, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский сосредоточит все усилия на защите Киева, Одессы и Львова.

Николаев, Кировоград, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, не считая более мелких населенных пунктов типа Купянска, Угледара и прочих, ВСУ, скорее всего, без поддержки США оставят. Это своеобразный список на деоккупацию в 2024-м. У них не хватит сил удерживать их, — отметил военэксперт.

Матвийчук полагает, что у России есть все шансы занять эти города, особенно после разгрома ВСУ в Авдеевке, где пал один из самых мощных укрепрайонов украинской армии.

Ранее Матвийчук предположил, что Зеленский больше всего боится потерять Киев, Одессу и Львов. По его словам, страх потерять столицу очевиден — там все ведомства, банки, финансовая система и посольства. В то же время Одесса, отметил эксперт, является крупнейшим морским портом Украины. Матвийчук не исключил, что именно в этом городе разгружают суда с вооружением и собирают морские дроны и беспилотники самолетного типа.

До этого корреспондент NBC News Ричард Энгл заявлял, что после сдачи Авдеевки Украина может потерять еще больше своих территорий. По его словам, солдаты ВСУ массово жалуются на критическую нехватку снарядов, из-за чего отказываются от атак.