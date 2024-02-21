Названы города, потери которых Зеленский опасается больше всего Военэксперт Матвийчук: Зеленский сосредоточил силы ВСУ на обороне Киева и Одессы

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится потерять Киев, Одессу и Львов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, именно на обороне этих трех городов сосредоточены максимальные силы ВСУ.

На сегодняшний день, скорее всего, ВСУ сосредоточили максимальные силы на обороне трех городов: Киева, Одессы и Львова. Их Зеленский боится потерять больше всего, — заявил Матвийчук.

По его словам, страх потерять Киев очевиден — город является столицей, в которой сосредоточены все ведомства, банки, финансовая система и посольства. В то же время Одесса, отметил эксперт, является крупнейшим морским портом Украины. Матвийчук не исключил, что именно в этом городе разгружают суда с вооружением и собирают морские дроны и беспилотники самолетного типа.

Львов — оплот киевской власти на западе страны, предположительно, именно там находится один из перевалочных пунктов для переброски техники и оружия на ЛБС, — заключил эксперт.

Ранее корреспондент NBC News Ричард Энгл заявлял, что после сдачи Авдеевки Украина может потерять еще больше своих территорий. По его словам, солдаты ВСУ массово жалуются на критическую нехватку снарядов, из-за чего отказываются от атак.