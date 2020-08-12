Для сделавших прививку от коронавируса россиян запустят приложение

https://static.news.ru/photo/18ab95a8-dc71-11ea-af59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images.de/Global Look Press

Специальное приложение для привитых от коронавируса граждан разрабатывается в России, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в период пандемии специалисты создали информационную систему, которую планируется расширить до пула, в том числе вакцинированных россиян.

Там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, ещё что-то, — рассказал он.

Мурашко уточнил, что также идёт работа над мобильным приложением, где привитые граждане смогут рассказать о своём самочувствии, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава заявил, что первые партии вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель. Производство препарата ориентируют в первую очередь на внутренний рынок.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Центром Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.