Дизайнер раскрыла основную ошибку при ремонте жилья Дизайнер Агеенко посоветовала не экономить на черновых материалах

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Одной из основных ошибок при ремонте жилья является экономия на том, что может угрожать собственной безопасности и безопасности соседей, предупредила дизайнер интерьера Елизавета Агеева. В разговоре с Lenta.ru она уточнила, что стоит выбирать более дорогие и качественные черновые материалы — сухие смеси, комплектующие систем отопления, водоснабжения и электрики. Все эти предметы должны быть сертифицированы. Также важно приобрести хорошие сантехнические элементы.

Именно они являются самой распространенной причиной затопления в многоквартирных домах, поэтому подбирайте хорошие краны, трубы, соединительные элементы, коллекторные шкафы и так далее, — пояснила дизайнер.

По словам Агеевой, при черновой отделке жилья стоит отказаться от бюджетных строительных бригад. Это связано с тем, что разводка сантехники, отопления, электросетей и слаботочных сетей должна быть выполнена качественно. Эксперт советует подумать о шумоизоляции, особенно при условии близости спальни или детской к комнате соседей. Не стоит экономить и на стеклопакетах, входных дверях. По возможности лучше заменить стандартную систему отопления от застройщика на лучевую систему подключения.

Если же ваша квартира располагается в старом фонде и имеет систему отопления от стояков, не экономьте на подключении радиаторов. Установите кран-американку, благодаря которому вы сможете регулировать температуру, отключать подачу жидкости и производить ремонт, — уточнила эксперт.

Агеева отметила, что можно потратиться на кухонный гарнитур. Он должен быть практичным и простым в уходе, это позволит не столкнуться с дефектами при эксплуатации и въевшимися пятнами. Сэкономить можно на мебели, освещении, текстиле и декоре, которые легко заменить.

Строительный эксперт Федор Васильев ранее предупредил о смертельной опасности виниловых обоев. По его словам, это покрытие нельзя использовать для жилых помещений, при нагревании оно способно навредить человеку.