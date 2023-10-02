Строительный эксперт предупредил о смертельной опасности виниловых обоев Стройэксперт Васильев: виниловые обои могут спровоцировать рак и бесплодие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виниловые обои являются одними из самых токсичных и опасных для здоровья, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, это покрытие нельзя использовать для жилых помещений, при нагревании оно способно навредить человеку.

При нагревании винил выделяет формальдегиды — это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы. Всего 70 мл вещества способны привести к гибели человека, — объяснил эксперт.

Васильев добавил, что виниловые обои часто содержат тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец и кадмий. Он подчеркнул, что опасные химические элементы могут спровоцировать онкологические заболевания и бесплодие.

Ранее детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова дала советы родителям, которые собираются делать ремонт в детской комнате. По ее мнению, для ребенка подойдут обои светлых и спокойных тонов, тогда как красный, оранжевый, черный и коричневый цвета не стоит использовать. Психолог добавила, что в детской нужно обязательно организовать спальную комнату, стол для занятий, а для маленьких детей стоит постелить ковер для игр на полу.