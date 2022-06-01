Психолог назвала идеальный цвет обоев в детской комнате Психолог Наумова назвала идеальный цвет обоев в детской комнате

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru дала советы родителям, которые собираются делать ремонт в детской комнате. По ее мнению, для ребёнка подойдут обои светлых и спокойных тонов, тогда как красный, оранжевый, чёрный и коричневый цвета не стоит использовать. Более того, в детской комнате обязательно должен быть стол для занятий.

Зелёный успокаивает, жёлтый вселяет радость, голубой дает надежду. Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребёнку. Чёрные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребёнка, — отметила Наумова.

Психолог добавила, что в детской комнате нужно обязательно организовать спальную комнату, стол для занятий, а для маленьких детей стоит постелить ковёр для игр на полу. По словам Наумовой, также важно расставить полки так, чтобы ребенок смог самостоятельно и безопасно убирать игрушки.

Ранее Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила, как действовать взрослому при агрессивном поведении со стороны чужого ребёнка. Подобный эпизод произошел в одном из детских садов Чувашии, где мальчик наносил воспитательнице удары руками и ногами, а женщина просто сидела и никак не отвечала. В таких случаях психолог посоветовала взять ребёнка за руки и понять причины такого поведения.