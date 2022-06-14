Диетологи назвали единственный вредный ингредиент в шаурме Диетолог Плотникова: единственным однозначно вредным ингредиентом в шаурме является соус

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Единственным однозначно вредным ингредиентом в шаурме является соус, в остальном это блюдо можно назвать достаточно сбалансированным, заявила диетолог Кристина Плотникова. В беседе с Lenta.ru она также подчеркнула, что шаурма все-таки является жирным и калорийным блюдом.

Если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее, — отметила Плотникова.

Она напомнила, что в этом блюде содержится зелень, овощи, мясо, лаваш, капуста, которые содержат в себе необходимые для организма белки, жиры и клетчатку. При этом диетолог подчеркнула, что сырный лаваш или пита сделают шаурму значительно более калорийной.

Нутрициолог Александра Лысенкова добавила, что соус, который представляет собой смесь майонеза и кетчупа, содержит в себе искусственные добавки, уксус и сахар, они пагубно влияют на организм, считает эксперт. В связи с этим она порекомендовала готовить домашнюю шаурму.

Делайте домашнюю шаурму, так вы всегда можете положить не только любимые овощи и мясо, но и сделать домашний соус из безопасных ингредиентов. Тогда будет и вкусно, и полезно, — резюмировала Лысенкова.

Ранее шеф-повар Сергей Синицын рассказал, как выбрать безопасную шаурму. В частности, нужно обращать внимание на состояние ларька и на его посетителей.