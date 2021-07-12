Шеф-повар рассказал, как выбрать безопасную шаурму

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын рассказал, как выбрать безопасную шаурму. В частности, нужно обращать внимание на состояние ларька и на его посетителей. Его слова приводит радио Sputnik.

Так, стоит смотреть , чтобы палатка была неновая — это значит, что она здесь стоит уже давно и еду из этого заведения уже точно опробовали много людей. Также внимание нужно обращать на очередь в ларёк и смотреть, покупают ли там шаурму сотрудники полиции. Синицын пояснил, что в этом случае еде можно доверять.

Также Синицын посоветовал просить продавца приготовить шаурму так, как он делает её сам себе, поскольку «у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты».

Шаурма является одним из любимых фаст-фудов россиян. В марте этому блюду даже установили памятник. Так, предприниматель из Санкт-Петербурга Роман Мутик установил на жилом доме скульптуру в честь местной шавермы. Власти хотят демонтировать памятник, однако автор говорит, что согласовал его появление с собственником здания.