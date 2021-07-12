Шеф-повар рассказал, как выбрать безопасную шаурму

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын рассказал, как выбрать безопасную шаурму. В частности, нужно обращать внимание на состояние ларька и на его посетителей. Его слова приводит радио Sputnik.
Так,
Также Синицын посоветовал просить продавца приготовить шаурму так, как он делает её сам себе, поскольку «у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты».
Шаурма является одним из любимых фаст-фудов россиян. В марте этому блюду даже установили памятник. Так, предприниматель из Санкт-Петербурга Роман Мутик установил на жилом доме скульптуру в честь местной шавермы. Власти хотят демонтировать памятник, однако автор говорит, что согласовал его появление с собственником здания.