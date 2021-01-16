Диетолог рассказал о вредных свойствах имбиря

https://static.news.ru/photo/1a50c538-5951-11eb-b9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В целом имбирь обладает большим количеством полезных и лечебных свойств, и навредить организму при слишком частом его использовании в приготовлении пищи или напитков достаточно сложно, однако даже у такого крайне полезного продукта есть свои противопоказания, считает врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Мария Черняева.

Имбирь может усиливать действие кроверазжижающих препаратов. Он сам по себе обладает кроверазжижающим действием. Кроме того, имбирь может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря, так как увеличивается желчеотток. При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом, — рассказала специалист изданию «Известия».

В то же время она отметила, что практически в любом виде имбирь сохраняет свои полезные свойства. Он остаётся источником витаминов и полезных микроэлементов в сыром, сушёном и маринованном виде, при добавлении в блюда и напитки и даже в сладостях. Он выполняет функцию антиоксиданта, помогает снимать воспаление, укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ в организме. При этом дольше всего полезные свойства имбирь сохраняет в сушёном виде, уточнила диетолог.

Свежий имбирь эксперт предлагает смешивать с мёдом, добавлять в горячие напитки или делать на его основе настойки.

Маринованный имбирь принято использовать в кухне восточной. В данном случае он используется для смены вкусовых ощущений, обладает антибактериальным, противопаразитарным действием, — добавила Черняева.

Медик отметила, что добиться «передозировки» имбиря крайне сложно, однако рекомендовала не употреблять в пищу более 80–100 грамм продукта за раз.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Ирина Дядикова рекомендовала болеющим коронавирусом, а также тем, кто восстанавливается после болезни готовить себе «бутерброд здоровья». Для этого на хлеб нужно намазать пасту из сала, зёрен кинзы, чёрного перца и укропа. А чтобы поднять иммунитет, в него следует добавить лук, имбирь и чеснок.