Диетолог объяснила опасность авокадо для фигуры Диетолог Нефедова заявила о вреде авокадо для фигуры из-за калорийности фрукта

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Нефедова сообщила об опасности употребления более одного авокадо за раз. Чрезмерная любовь к данному фрукту может негативно сказаться на фигуре из-за его калорийности, отметила она беседе с радио Sputnik.

Продукт полезный, но очень жирный, — подчеркнула диетолог.

По словам Нефедовой, в одном авокадо может быть более 300 килокалорий.

Поэтому не стоит надеяться, что три таких фрукта никак не отразятся на дневном калораже, — сказала врач.

Диетолог также рекомендовала для сохранения фигуры включать в рацион побольше овощей, фруктов и ягод. Она считает, что полезным будет питаться небольшими порциями по пять, а лучше — по восемь-десять раз в день. Получить организму разные фитовещества поможет чередование фруктов и овощей разных цветов, заключила Нефедова.

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