Диетолог объяснила, кому противопоказано пить тархун Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказано пить тархун

Фото: shutterstock

Диетолог Елена Соломатина в разговоре с NEWS.ru объяснила, кому противопоказано пить тархун. Она напомнила, что это газированный напиток и в нем содержится много сахара. В данном случае газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и всасывание сахара происходит значительно быстрее.

Сахар вообще там ничем абсолютно не сдерживается, а даже наоборот — ускоряется. Поэтому людям, особенно у кого есть инсулинорезистентность, преддиабетическое состояние, диабет, такой напиток пить нельзя. Да и в принципе здоровому человеку регулярное употребление сахарного напитка не рекомендовано. Это в дальнейшем может привести к достаточно печальным последствия для здоровья, — объяснила Соломатина.

Как отметила диетолог, тархун не стоит пить людям с лишним весом, так как быстрое всасывание сахаров вызывает быстрое выделение инсулина, а это приводит к набору ненужных килограммов. Соломатина подчеркнула, что напитки с красителями и ароматизаторами вредны из-за наличия химических веществ, которые не особенно благоприятно воздействуют на организм и могут вызывать аллергические реакции, проблемы с печенью и почками.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что чай может навредить при гипертонии, подагре, бессоннице и острых заболеваниях желудка. Людям с подагрой напиток противопоказан из-за содержания пуринов, а подверженным гипертонии и бессоннице — из-за кофеина.