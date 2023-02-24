Диетолог объяснила, как снизить калорийность блинов без потери вкуса Диетолог посоветовала не делать блины только на молоке, чтобы снизить калорийность

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При самостоятельном приготовлении блинов лучше уменьшить их калорийность, в частности не обязательно использовать муку высшего сорта, а можно добавить овсяную, гречневую, ржаную или отруби, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в традиционное для Масленицы лакомство нужно включить клетчатку, которая не позволит повысить уровень глюкозы, выводит излишки жира и сахара. Диетолог подчеркнула, что тесто не обязательно делать исключительно на молоке, его можно заменить на сыворотку или добавить минеральную воду, а сверху не нужно лить много масла.

Основной вред блинов заключается в том, что масло льют сверху на тесто, а достаточно подмазать сковородку. Немного масла можно добавить в тесто и потом на сковородке не жарить блины, а запекать, — отметила Соломатина.

Диетолог напомнила, что во время Масленицы не нужно налегать на блины, так как они тяжело перевариваются. Особенно аккуратными следует быть людям с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим проблемы с ЖКТ. Соломатина подчеркнула, что в качестве начинки для блинов лучше использовать капусту, мороженые ягоды или рыбу.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что к блинам вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять ягоды и фрукты, а также нежирную сметану и натуральный йогурт. Также специалист предостерегла от того, чтобы запивать блины алкогольными напитками, поскольку спиртное может усложнить переваривание тяжелой пищи.