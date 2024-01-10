Диетолог назвала полезные и вредные свойства клюквы Диетолог Соломатина: клюква опасна при язве

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Клюква является богатым природным источником полезных витаминов и микроэлементов, она защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает обмен веществ, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. При этом специалист предупредила об опасности употребления этой ягоды для людей, страдающих язвенной болезнью желудка и другими патологиями ЖКТ.

Как рассказала врач, в состав клюквы входят углеводы и клетчатка, витамины A, E, К, C и группы B, фосфор, кальций, железо, магний, калий, цинк, медь, натрий и многие другие полезные микроэлементы. Ягода способствует снижению концентрации холестерина в крови, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых патологий, в том числе инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и хронической ишемии мозга.

При этом сама по себе клюква в чистом виде <...> — достаточно низкокалорийный продукт, в котором на 100 г приходится 46 калорий, 0,5 г белка, 3,7 г углеводов, 0,2 г жира, — подчеркнула эксперт.

Однако, по ее словам, употребление клюквы противопоказано при индивидуальной непереносимости, аллергических реакциях, а ее высокая кислотность негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому врач не рекомендует чрезмерно увлекаться ягодой людям с язвой, гастритом и иными болезнями ЖКТ. У них клюква может спровоцировать диарею, вздутие живота и тошноту. Также клюква в рационе может усугубить течение мочекаменной болезни или вызвать ее развитие.

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