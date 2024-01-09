Врач объяснила, чем мандарины полезны для здоровья Врач Бурляева: мандарины могут быть полезны для нервной системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мандарины могут помочь нормализовать работу нервной системы, рассказала врач-терапевт Екатерина Бурляева. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что в них содержится кобальт. Это минеральное вещество, которое улучшает проведение импульсов по нервным волокнам и обладает успокаивающим действием.

По содержанию кобальта мандарины существенно превосходят апельсины и лимоны. Это минеральное вещество, которое способствует нормализации работы нервной системы, улучшает проведение импульсов по нервным волокнам, помогает снижать раздражительность, — пояснила врач.

Кроме того, мандарины содержат ксантины — антиоксиданты, которые активизируют обменные процессы в клетках. Благодаря им замедляется процесс старения. Также ксантины защищают от набора лишнего веса. Бурляева уточнила, что данный продукт богат веществом гесперидином. Оно положительно влияет на сосудистую стенку, нормализует микроциркуляцию крови и обеспечивает ткани всеми необходимыми питательными веществами.

Диетолог Ирина Писарева ранее предупредила, что людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от употребления сухофруктов. Она посоветовала исключить из рациона финики и изюм.