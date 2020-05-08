Депутаты хотят разрешить расторгать договор аренды без дополнительной платы

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Правительство внесло в Государственную думу законопроект о расширении прав арендаторов. Добросовестные съёмщики могут получить право расторгнуть договор аренды без дополнительных платежей.

Речь идёт о людях, заключивших документ до принятия решения о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса и исполнявших свои обязанности до этого момента, говорится на сайте Госдумы. При этом его доходы должны упасть на 50% или больше.

Обеспечительный платёж, если он предусмотрен договором и внесен арендатором, подлежит возврату, за исключением случая, если после принятия органом государственной власти указанного решения арендатором были не исполнены или ненадлежащим образом исполнены обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей, — говорится в тексте инициативы.

Как писал NEWS.ru, спрос на аренду жилья в больших городах в апреле снизился на 40% из-за экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса в России. Из-за этого владельцы жилья снижают цены. При этом наиболее устойчивыми в кризис остаются «однушки». Об этом сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Эксперты «Авито Недвижимость» пока не заметили снижения среднего показателя по стране. По их расчётам, однокомнатные квартиры сейчас сдают в среднем за 15,05 тысячи рублей. Этот показатель соответствует мартовским значениям и на 0,3% превышает показатель прошлого года.

Показатель по двухкомнатным квартирам вырос на 0,4% и 3,5% соответственно. Однако в целом эксперты солидарны в том, что заметнее всего стоимость аренды упала на большие квартиры в центре крупных городов.